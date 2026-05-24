Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

Ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно
В 0:51 Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Орешника" - гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.
Через три минуты поступило сообщение о беспилотниках над Киевом.
В 0:59 Воздушные силы объявили о скоростной цели на Киев, впоследствии в столице прогремели взрывы.
Обновлено в 1:05
Киев подвергся массированной атаке баллистическими ракетами, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Возможны новые пуски. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Обновлено в 1:15
Воздушные силы сообщили о запуске баллистических ракет в сторону столицы Украины. В Киеве раздается ряд взрывов, угроза ударов остается высокой.
Несколько часов назад президент Зеленский предупредил, что по данным разведки Россия готовится к масштабному комбинированному обстрелу Украины, включая Киев.
По информации американских и европейских партнеров, переданной украинской разведке, россияне готовили удар с применением баллистической ракеты "Орешник" - гиперзвукового оружия средней дальности, которое Россия уже применяла против Украины.