Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

Что известно

В 0:51 Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Орешника" - гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Через три минуты поступило сообщение о беспилотниках над Киевом.

В 0:59 Воздушные силы объявили о скоростной цели на Киев, впоследствии в столице прогремели взрывы.

Обновлено в 1:05

Киев подвергся массированной атаке баллистическими ракетами, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Возможны новые пуски. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Обновлено в 1:15

Воздушные силы сообщили о запуске баллистических ракет в сторону столицы Украины. В Киеве раздается ряд взрывов, угроза ударов остается высокой.