Киев под комбинированным ударом врага: уже есть прилеты, медики и ГСЧС выехали на место

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе Киева было попадание в нежилое здание, где возник пожар.

При этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что был вызов медиков в Голосеевский район столицы. Помимо этого, Кличко проинформировал, что было попадание в нежилую застройку в Деснянском районе.

Уточняется, что столица все еще пребывает под атакой врага. Киевлян просят не покидать укрытия, доверять только проверенной информации и не подвергать себя и своих близких лишнему риску. Также важно соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети кадры последствий ударов противника.

Немного позже, Ткаченко проинформировал о том, что в Соломенском районе столицы было попадание в 6-ти этажное офисное здание.

Спустя время, киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе горят гаражи. Есть также вызов медиков в Дарницком районе Киева. Также в Днепровском районе в результате падения обломков на парковке пылает бензовоз.

В 02:18 Ткаченко проинформировал, что в Голосеевском районе в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение окон в частном доме.

Немного позже, Кличко сообщил, что двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы медиками в Голосеевском районе.