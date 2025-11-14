ua en ru
Киев передал 112 столичной бригаде ТрО почти 1500 дронов, - Кличко

Киев, Пятница 14 ноября 2025 17:58
Киев передал 112 столичной бригаде ТрО почти 1500 дронов, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 112 бригады ТрО самолеты-перехватчики, FPV-дроны, "Мавики" и другие беспилотники от киевлян. Всего почти полторы тысячи БпЛА.

Как пишет РБК-Украина, об этом мэр Киева сообщил в своем Telegram-канале.

"От громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. К бойцам 112-й бригады Теробороны Киева поехали еще почти 1500 БпЛА различных типов. В частности, 100 самолетов-перехватчиков дронов, 1000 FPV-дронов различных типов, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронов Matrice 4T и 40 Matrice 30T", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, в этом году столица уже передавала этой бригаде почти 2000 БпЛА различных типов.

"Вместе с сегодняшними это уже почти 3500 беспилотников. С начала 2025-го бойцам 112-й бригады на оснащение из бюджета города выделили 800 млн грн", - отметил мэр.

В целом в этом году столица передала различным бригадам уже более 56 000 БпЛА, добавил Кличко. А также почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и тому подобное.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из бюджета столицы на поддержку военных, ветеранов и их семей уже направлено 11 млрд гривен. И сумма постоянно увеличивается.

