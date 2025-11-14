ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Київ передав 112 столичній бригаді ТрО майже 1500 дронів, - Кличко

Київ, П'ятниця 14 листопада 2025 17:58
UA EN RU
Київ передав 112 столичній бригаді ТрО майже 1500 дронів, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 112 бригади ТрО літаки-перехоплювачі, FPV-дрони, "Мавіки" та інші безпілотники від киян. Загалом майже півтори тисячі БпЛА.

Як пише РБК-Україна, про це мер Києва повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців 112-ї бригади Тероборони Києва поїхали ще майже 1500 БпЛА різних типів. Зокрема, 100 літаків-перехоплювачів дронів, 1000 FPV-дронів різних типів, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронів Matrice 4T та 40 Matrice 30T", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, цього року столиця вже передавала цій бригаді майже 2000 БпЛА різних типів.

"Разом із сьогоднішніми це вже майже 3500 безпілотників. Від початку 2025-го бійцям 112-ї бригади на оснащення з бюджету міста виділили 800 млн грн", - зазначив мер.

А загалом цього року столиця передала різним бригадам вже понад 56 000 БпЛА, додав Кличко. А також майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, постійно знаходячи для цього будь-які можливості", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їх родин уже спрямовано 11 млрд гривень. І сума постійно збільшується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Допомога армії Дрони
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе