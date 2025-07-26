Киев, Одесса и еще несколько направлений. "Укрзализныця" анонсировала новые рейсы на август

В августе "Укрзализныця" продолжает курсирование дополнительных поездов. В компании уже открыли продажу билетов на большинство рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. Часть поездов будет курсировать только в определенные даты.

Какие поезда запустят:

Поезд №708/707 Одесса - Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа.

Поезд №275/276 Киев - Винница будет курсировать 1 и 3 августа.

Поезда №740/739 Киев - Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог - Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

На всех маршрутах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения.

При этом стоимость билетов не включает комплекты белья, поэтому пассажирам следует обращать внимание на соответствующую отметку при выборе мест.

Продажа билетов:

Билеты уже доступны на официальных ресурсах Укрзализныци. Относительно поездов в/из Кривого Рога - продажа будет открыта в ближайшее время.