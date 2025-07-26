ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев, Одесса и еще несколько направлений. "Укрзализныця" анонсировала новые рейсы на август

Суббота 26 июля 2025 15:28
UA EN RU
Киев, Одесса и еще несколько направлений. "Укрзализныця" анонсировала новые рейсы на август Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительные летние поезда в августе (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В августе "Укрзализныця" продолжает курсирование дополнительных поездов. В компании уже открыли продажу билетов на большинство рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. Часть поездов будет курсировать только в определенные даты.

Какие поезда запустят:

  • Поезд №708/707 Одесса - Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа.
  • Поезд №275/276 Киев - Винница будет курсировать 1 и 3 августа.
  • Поезда №740/739 Киев - Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог - Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

На всех маршрутах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения.

При этом стоимость билетов не включает комплекты белья, поэтому пассажирам следует обращать внимание на соответствующую отметку при выборе мест.

Продажа билетов:

Билеты уже доступны на официальных ресурсах Укрзализныци. Относительно поездов в/из Кривого Рога - продажа будет открыта в ближайшее время.

Изменения на "Укрзализныце"

Напомним, что после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.

Также "Укрзализныця" запускает поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.

Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Одесса
Новости
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте