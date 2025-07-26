Киев, Одесса и еще несколько направлений. "Укрзализныця" анонсировала новые рейсы на август
В августе "Укрзализныця" продолжает курсирование дополнительных поездов. В компании уже открыли продажу билетов на большинство рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. Часть поездов будет курсировать только в определенные даты.
Какие поезда запустят:
- Поезд №708/707 Одесса - Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа.
- Поезд №275/276 Киев - Винница будет курсировать 1 и 3 августа.
- Поезда №740/739 Киев - Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог - Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.
На всех маршрутах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения.
При этом стоимость билетов не включает комплекты белья, поэтому пассажирам следует обращать внимание на соответствующую отметку при выборе мест.
Продажа билетов:
Билеты уже доступны на официальных ресурсах Укрзализныци. Относительно поездов в/из Кривого Рога - продажа будет открыта в ближайшее время.
Изменения на "Укрзализныце"
Напомним, что после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.
Также "Укрзализныця" запускает поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.
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