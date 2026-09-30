Киев возглавил новый европейский индекс городов: какие сферы оценили выше всего

Что именно проверяли

В течение октября 2025 - июля 2026 эксперты исследовали шесть направлений работы 11 городских советов: открытость, электронные сервисы, открытые данные, публичные финансы, добродетель и противодействие коррупции и подотчетность.

Каждое из шести направлений оценивалось по 40 индикаторам, а максимальная оценка по каждому субиндексу составила 100 баллов. В исследование вошли Киев и 10 областных центров.

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Речь шла не только о том, есть ли информация на сайте горсовета. Эксперты проверяли, насколько удобно жителям находить ее, работают ли электронные сервисы, публикуют ли города открытые данные, насколько прозрачно они показывают использование средств и обеспечивают ли гражданам возможность следить за работой властей и влиять на решения.

Отдельно оценивали принцип "единой точки входа" - когда всю информацию по определенной теме собирают в понятном разделе сайта и регулярно обновляют.

Киев возглавил список Евроиндекса-2025 (инфографика КГГА)

Почему Киев оказался среди лидеров

Киев получил 55,3 балла из 100 и вместе с Луцком возглавил общий индекс. При этом столица показала лучший результат в двух отдельных направлениях - электронных сервисах и открытых данных.

Наивысшую оценку Киев получил за электронные сервисы - 70 баллов. Это был лучший результат среди всех 66 оценок по отдельным субиндексам.

Эксперты также отметили, что на официальных сайтах Киева удалось обнаружить 14 из 15 необходимых тематических разделов, где информацию собирают и структурируют по принципу "единой точки входа".

Столица также стала лидером обнародования городских программ и отчетов об их выполнении. Эксперты нашли программы социально-экономического развития, информатизации, антикоррупционные программы Киевсовета и Киевской городской военной администрации, а также план реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства.

Что значит результат для города

В то же время, первое место не означает, что Киев отвечает всем европейским стандартам. Сами авторы исследования отмечают: результат 55,3 балла из 100 свидетельствует о том, что общий уровень готовности украинских городских советов к европейским требованиям в сфере прозрачного демократического управления остается невысоким. Средний показатель 11 городов составил 44 балла.

Исследование показало и конкретные проблемы. Например, только три из 11 городов в 2025 году имели актуальную стратегию развития громады, а ни один из них до июля 2026 не обнародовал отчет о результатах ее выполнения за 2025 год. Также только четыре городских головы из 11 отчитались о своей работе за 2025 год на открытой встрече с громадой.

Для Киева среди невыполненных задач остался отдельный тематический раздел об электронных сервисах. Это показательно, поскольку именно по этому направлению столица получила высокую оценку.

Следовательно, результат исследования можно трактовать не только как оценку уже сделанного, но и как перечень направлений, которые нужно усовершенствовать городской власти.

По данным Transparency International Ukraine, после получения рекомендаций программы города уже начали менять отдельные практики, а повторный мониторинг зафиксировал улучшение по трем направлениям.

По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, для Киева этот результат является внешней оценкой работы городского управления и ориентиром дальнейших изменений. Он отметил, что город должен не только сохранять сильные практики, но и усиливать показатели, по которым остается простор для усовершенствования.