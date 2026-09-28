Социолог рассказал, в каком городе Украины наиболее тревожные настроения
Настроения украинцев становятся более апатичными, а в одном из городов тревога заметно выше, чем в других.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики".
По словам директора "Рейтинга" Алексея Антиповича, Киев существенно отличается по настроениям от остальной Украины.
"Настроения киевлян не являются какими-то паническими или катастрофическими, но мы видим, что оценка как будущего Украины, так и текущей ситуации в Киеве заметно хуже, чем среди других украинцев, даже если сравнивать с Харьковом, Днепром, Одессой. В региональном аспекте Киев, пожалуй, сейчас самый тревожный по ситуации в стране".
Украинцы становятся более апатичными
В целом настроения украинцев, по словам социолога, становятся несколько более апатичными. Люди отстраняются от ситуации в стране, и им хочется спрятаться к себе "в норку".
Причиной он называет и обстрелы, и бессчетные политико-коррупционные скандалы последних недель.
"Когда мы спрашиваем людей, сколько они еще готовы терпеть, какая-то часть говорит, что они не готовы терпеть вообще. Но, простите, мы терпим и живем дальше, потому что у нас нет выбора. А если мы перестанем терпеть, то что тогда? Война закончится? Мы умрем, или что?" - говорит Антипович.
Антипович подтверждает, что на фоне последних событий люди стали думать о том, чтобы двигаться на Запад. Но позволить себе это могут не все.
Напомним, утром 28 сентября беспилотники атаковали Киев. Попадание зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах, там повреждены АЗС и офисное здание.
Тем временем ночью Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.
По предварительным данным, ПВО сбила или подавила112 беспилотников, а попадание зафиксировали на 14 локациях.