ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Новина українською →
Украина, Воскресенье 25 сентября 2022 17:44
Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю 26-30 сентября (pixabay com)
Автор: Наталия Гурковская

Дождь будет лить все 5 дней рабочей недели в западной части Украины. А Киев будут накрывать осадки практически через день.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 26 сентября

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

В этот прогнозируется целый день дождь. Осадки обойдут стороной юг, восток и частично центр Украины. В Киеве без осадков не обойдется.

Температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться в пределах +7…+10 ночью и +12…+17. Теплее всего будет на юге и в регионах, расположенных поблизости (Запорожье, Винница, Днепр).

Вторник, 27 сентября

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Дождь будет лить и во вторник. Осадков не будет на юге и востоке. Температура воздуха поднимется на +1…+3 градусов в зависимости от региона, несмотря на дождь. Теплее всего будет в не дождливых регионах. Киев дождь также не обойдет стороной.

Среда, 28 сентября

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Экватор недели принесет дожди повсеместно, кроме юга и центра Украины. При этом температурный режим останется прежним, что и днем ранее. В Киеве выглянет солнце и дождя не будет. В столице днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне +16..+18, ночью - +10…+12.

Четверг, 29 сентября

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Воздух прогреется повсеместно, при этом холоднее всего будет на западе, где дождь будет лить не прекращая всю неделю. Осадки стоит ждать на западе, в центре и частично на юге (кроме Крыма). Киев тоже не станет исключением.

Пятница, 30 сентября

Дожди будут лить все 5 дней, но не везде. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю

Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ужгород накроют дожди. На остальной части территории - солнечная погода. Температура воздуха будет варьироваться +16…+23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие