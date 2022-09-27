Украину снова накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 27 сентября, в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня мелкие дожди прогнозируются на юге и западе нашей страны. В центральных регионах - значительные осадки, а Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области зальют сильные ливни. На остальной территории ожидается сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +8 +11 градусов, днем +12 +15;

на западе ночью +7 +11, а днем +14 +19 градусов;

в восточных областях ночью +10 +12 градусов, днем +17 +20;

на юге страны ночью +12 +14, а днем +20 +22 градуса;

в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +19. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9 +11 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов.