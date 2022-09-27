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Киев в ближайший час накроет туман

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Киев, Вторник 27 сентября 2022 11:01
Киев в ближайший час накроет туман Фото: Киев в ближайший час накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 сентября, Киев накроет густой туман в ближайший час. Он продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Telegram.

Кроме того, туман также ожидается ночью и утром 28 сентября.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 27 сентября, ночью и утром 28 сентября туман", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, видимость при тумане составит 200-500 метров.

Также синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю.

Кроме того, сегодня в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в октябре.

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