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Снег на востоке и западе: синоптик рассказала, какую погоду в Украине ждать завтра

Понедельник 25 ноября 2024 13:28
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Снег на востоке и западе: синоптик рассказала, какую погоду в Украине ждать завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 26 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Однако на востоке и западе прогнозируется мокрый снег.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Осадки в виде снега и мокрого снега возможны лишь ночью в восточных регионах и вечером на крайнем западе страны. В остальных областях установится сухая и местами солнечная погода.

В ночь на понедельник температура воздуха будет колебаться от -1°C до -6°C, а в северных регионах может опуститься до -9°C. Днем столбики термометров покажут от -2°C до +4°C, на юге - до +6°C, а в западных областях будет теплее всего: от +4°C до +8°C.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода, а солнце периодически будет появляться из-за облаков. Ночью температура снизится до -3...-6°C, а днем ожидается около 0°C.

До конца недели синоптик прогнозирует постепенное потепление.

Ранее синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой может быть погода в Украине в декабре.

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