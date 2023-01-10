На Киев надвигается мощный снегопад: жителям столицы дали рекомендации

В Киеве в ночь с 10 на 11 января прогнозируют сильный снегопад. Водителей призывают удержаться от поездок на авто во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Обращаюсь к водителям воздержаться от поездок на авто во время непогоды и быть осторожными и внимательными на дорогах. И не паркуйте авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности - вдоль дорог и проездов", - подчеркнул городской глава.

По его словам, дорожники уже начали превентивно обрабатывать дороги противогололедными средствами. Для очистки дорог ночью планируется задействовать 227 единиц спецтехники.

Напомним, ранее стало известно, что в среду, 11 января, в западных областях Украины мокрый снег, на юге и востоке прогнозируют сильные порывы ветра.

Также мы писали, что из-за усиления морозов в Киеве и области начали чаще выключать свет.

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