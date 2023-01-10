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На западе мокрый снег, местами порывы ветра: прогноз погоды на завтра

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Вторник 10 января 2023 14:50
На западе мокрый снег, местами порывы ветра: прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В среду, 11 января, в западных областях Украины мокрый снег, на юге и востоке прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В западных регионах, а также в Одесской областях ночью и утром прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории Украины без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза (в Крыму 2-7° тепла), в восточных и Сумской областях ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза.

В северных регионах на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

На западе мокрый снег, местами порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, а днем без осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, сегодня спасатели предупреждали украинцев о гололедице на дорогах в ряде регионов.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

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