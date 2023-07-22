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Киев накрыл дождь: жителей предупредили о возможных подтоплениях

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Киев, Суббота 22 июля 2023 12:44
Киев накрыл дождь: жителей предупредили о возможных подтоплениях Фото: Киев 22 июля накрыл дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве сегодня, 22 июля, ухудшилась. Столицу накрыл дождь, который продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Местные власти предупреждают о возможных подтоплениях из-за ливня. Дорожники уже дежурят на улицах.

Гидрослужбы "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Что делать во время сильного дождя?

  • Если сильный дождь застал на улице, по возможности избегайте больших деревьев;
  • если во время ливня вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозиться при возникновении аварийной ситуации.

В случае подтоплений дорог и тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую службу "Киевавтодора": 044-284-74-19.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков почти всю территорию Украины сегодня зальют дожди. При этом в центральных и южных областях ожидают шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет +20 +25 градусов, а ночью +12 +17 градуса.

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