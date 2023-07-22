Дожди не утихают, в некоторых областях шквалы ветра: прогноз погоды на сегодня

Украину снова зальют дожди в субботу, 22 июля. При этом в некоторых областях прогнозируют шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Украине прогнозируют переменную облачность.

Ночью в западных, Винницкой, местами и в Киевской и Черкасской областях, а днем по всей Украине, кроме юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами сильные дожди и грозы.

Температура в южной части ночью 17-22°, днем 28-33°. На остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°, на востоке страны 26-30°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с; в центральных и южных областях при грозах шквалы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди; днем умеренные, местами сильные дожди, местами гроза.

Температура по Киеву ночью 15-17°, днем 20-22°, по области ночью 12-17°, днем 20-25°.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Как вести себя во время грозы

Если вы находитесь в помещении, следует немедленно закрыть все форточки, окна, двери, ведь сквозняки могут затянуть в помещение молнию. Также необходимо выключить электроприборы из розетки в квартирах и воздерживаться от звонка по телефону. Во время грозы ни в коем случае не следует мыться в ваннах.

Больше о том, как вести себя, если гроза застала вас на улице, в поле, в лесу или на реке - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.