Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 22 июля, в Украине будет жарко, но температура не поднимется выше 34°. К тому же местами вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Карпатах, Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, днем ​​в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Погода в Украине

Несмотря на аномальную жару, местами в Украине прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Ненастье повалило деревья и заборы, срывало крыши зданий и оставило некоторых украинцев без света.

Добавим, что 16 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36° тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года был превышен на 0,2°.

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