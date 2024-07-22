ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 22 июля 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на 22 июля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 июля, в Украине будет жарко, но температура не поднимется выше 34°. К тому же местами вероятны дожди и даже грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

В Карпатах, Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, днем ​​в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​25-30°; в южной части и восточных областях днем ​​29-34°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, днем ​​без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 22 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Несмотря на аномальную жару, местами в Украине прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Ненастье повалило деревья и заборы, срывало крыши зданий и оставило некоторых украинцев без света.

Добавим, что 16 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36° тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года был превышен на 0,2°.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях, в Харьковской украинцы контратакуют: карты ISW
Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях, в Харьковской украинцы контратакуют: карты ISW
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план