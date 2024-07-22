Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 22 июля, в Украине будет жарко, но температура не поднимется выше 34°. К тому же местами вероятны дожди и даже грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
В Карпатах, Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, днем в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 25-30°; в южной части и восточных областях днем 29-34°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, днем без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 25-30°; в Киеве днем 27-29°.
Погода в Украине 22 июля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Несмотря на аномальную жару, местами в Украине прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Ненастье повалило деревья и заборы, срывало крыши зданий и оставило некоторых украинцев без света.
Добавим, что 16 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36° тепла. Предыдущий рекордный показатель 1931 года был превышен на 0,2°.
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