Киев накроет ледяной дождь: Украину ждет резкое изменение погоды

В Украине во вторник, 27 января, ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Самая теплая погода прогнозируется в западных областях - днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов. На юге ожидается от +1 до +3 градусов, в Крыму - до +6 градусов. В то же время в Запорожской области будет холоднее - от -2 до -5 градусов.
Самые низкие температуры зафиксируют на востоке страны: там столбики термометров опустятся до -9 градусов. В центральных областях прогнозируют от 0 до -5, на севере - около нуля в Киевской и Житомирской областях и до -6 градусов в Черниговской и Сумской областях.
В большинстве регионов ожидается облачная погода с мокрым снегом или дождем. На востоке существенных осадков не прогнозируют.
По всей Украине усилится юго-восточный ветер - местами порывистый, лишь на западе он будет умеренным.
В столице 27 января возможны мокрый снег и ледяной дождь, что может вызвать гололед. Температура ночью и днем составит от -1 до -4 градусов. Также синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.
По словам Наталки Диденко, 28-29 января днем по всей Украине будет преобладать плюсовая температура.
Однако уже с 30 января начнется новое похолодание - местами до умеренных и даже сильных морозов. По предварительным прогнозам, холодная погода продержится ориентировочно до 4 февраля.
