Киев должен сделать первый шаг из-за скандала вокруг УПА, - Туск
Польша ожидает от Украины решительных действий по снятию напряженности в двусторонних отношениях. Последнее решение Киева об увековечении памяти исторических фигур УПА назвали неудачным.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Чего ждет Варшава
Во время пресс-конференции глава польского правительства отметил, что получил несколько сигналов от бывших и нынешних украинских политиков.
В частности, письмо с призывом совместно работать над историческим прошлым поступило от экспрезидента Украины Виктора Ющенко.
По словам Туска, такие усилия важны, чтобы прошлое не руководило будущим, однако Варшава ждет взаимность.
"Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Украины Володтмира Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они пытаются, но мы все равно хотели бы услышать его четко", - подчеркнул польский премьер.
Из-за чего разгорелся конфликт
В конце мая Владимир Зеленский присвоил Независимому центру специальных операций ССО Вооруженных сил Украины почетное звание "Героев УПА".
Это решение вызвало резкую критику среди польских чиновников. Украинская повстанческая армия остается одним из острейших вопросов в отношениях стран из-за Волынской трагедии 1943 года, которую Польша признает геноцидом, в то время как украинские историки рассматривают ее как часть двустороннего конфликта.
Ситуация накалилась, когда президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ украинский президент уже на следующий день вернул награду в Варшаву курьером.
РФ хочет раскола между Украиной и Польшей
Кремль готовит очередную информационную атаку против украинско-польского партнерства. В этот раз российские спецслужбы планируют использовать сфальсифицированные исторические материалы, чтобы спровоцировать конфликт вокруг темы Волынской трагедии.
Напомним, ранее Россия уже разворачивала кампании по созданию раскола между Украиной и Польшей, пытаясь искусственно разжечь старые споры.
По данным украинских спецслужб, куратором и организатором этих информационных операций является директор ФСБ России Александр Бортников. Российские государственные медиа регулярно получают задачу распространять подобные вбросы.
Активизация русской пропаганды происходит на фоне того, как в двусторонних отношениях стран появляются настоящие дискуссии.
В частности, недавно премьер Польши Дональд Туск сделал громкое заявление по поводу отношений с Украиной, в котором призвал Киев к определенным уступкам и выявлению доброй воли для снижения текущей напряженности.
В то же время глава польского правительства заверил, что Варшава при любых условиях продолжит поддерживать Украину в ее борьбе.