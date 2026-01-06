Киев и Прага "перевернули страницу" после скандала со спикером парламента Чехии, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с чешским коллегой Петром Мацинкой. В частности, они обсудили недавний обмен заявлениями после скандала с спикером чешского парламента Томио Окамурой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
По словам Сибиги, он поздравил коллегу с назначением на новую должность и поблагодарил Чехию за поддержку Украины - политическую, экономическую, военную и гуманитарную.
"Мы обсудили наши двусторонние отношения. Мы договорились пролистать страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", - сказал глава украинского МИД.
Он уточнил, что проинформировал Мацинку о большой заинтересованности Украины в дальнейшем сотрудничестве с Чехией в сфере обороны, а также об участии Чехии в восстановлении Украины.
Отдельно обуждалась ситуация на поле боя и безжальные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.
"Мы обсудили последние мирные усилия и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно быстрее прекратить свою агрессию", - сказал Сибига.
Также он пригласил чешского коллегу посетить Украину. Тот принял приглашение и пообещал приехать в ближайшем будущем.
Ранее спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой".
Он также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
В ответ посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры позицией, которая была сформирована под влиянием российской пропаганды.