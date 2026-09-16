Киев готовит льготы для пострадавшего от атак РФ бизнеса - Кличко

Киев прорабатывает возможные дополнительные меры поддержки для предпринимателей, понесших убытки из-за российских атак. Вопросы помощи обсудили представители городских властей и крупного бизнеса, который продолжает работать в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Виталия Кличко в Telegram.
Киевсовет вместе с представителями бизнеса будет прорабатывать возможные варианты поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате российских атак. По словам Кличко, предприниматели подняли вопрос о предоставлении льгот на аренду земли, на которой расположены поврежденные или уничтоженные в результате атак объекты.
Также бизнес предложил рассмотреть возможность льгот по уплате налога на недвижимость.
"По этому договорились вместе проработать возможные варианты согласно законодательству", - отметил мэр.
В то же время речь идет именно об обработке возможных механизмов поддержки, а не об уже принятых решениях по конкретным льготам.
Отдельно во время встречи обсуждался вопрос установки в Киеве мобильных укрытий. Кличко обратился к предпринимателям с предложением приобщаться к их установке, и, по его словам, бизнес готов это делать.
Также стороны обсудили подготовку столицы к предстоящей зиме. Среди направлений, над которыми работает бизнес, мэр назвал установку альтернативных источников питания, обустройство пунктов обогрева, в частности торговыми сетями, а также поддержку гуманитарного штаба Киева.
Кличко отметил, что, несмотря на значительные убытки из-за атак, предприниматели продолжают работать, обеспечивать логистику и сервисы, производить товары и лекарства, строить объекты, сохранять рабочие места и платить налоги.
Оккупанты РФ усилили свои удары именно по украинскому бизнесу. Под атаку подвергаются склады и предприятия в столичном регионе и по всей стране. В Украине предлагают создать госфонд компенсации ущерба бизнесу от обстрелов. Для этого налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет на 1 процентный пункт (п.п.).
Ущерб украинскому бизнесу от российских атак в 2026 году может достигнуть 10 млрд долларов.
Враг усилил атаки и на АЗС. Власти анонсировали тестирование программного решения, которое позволит АЗС видеть направление движения дронов и заранее реагировать на угрозу на станциях.