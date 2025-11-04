Киев будет дополнительно вырабатывать 100 мВт электроэнергии для критической инфраструктуры, - Кличко

По его словам, Киев продолжает реализовывать концепцию распределенной когенерации. Уже в эту зиму установка когенерационных установок позволит производить дополнительно около 100 мВт электроэнергии для бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры.

"Это уникальный опыт, который нам приходится приобретать в условиях войны", - сообщил Виталий Кличко после посещения нескольких энергообъектов столицы.

Мэр отметил, что городу удалось ликвидировать последствия ракетных атак на энергообъекты в 2023 году и восстановить утраченную производственную мощность электроэнергии.

"Мы достаточно стабильно прошли отопительный сезон в 2024-м и планово начали подачу тепла в октябре 2025. К сожалению, параллельно со стартом отопительного сезона городские службы ликвидируют последствия новых массированных атак, которых враг нанес по критической инфраструктуре этой осени. Работа по восстановлению поврежденного вражескими обстрелами оборудования продолжается практически круглосуточно", - подчеркнул Кличко.

Одновременно идет подключение городских домов к отоплению. В настоящее время к теплу уже подключены почти 90% жилых домов, которые управляются коммунальными управляющими компаниями. А все остальные дома - имеют возможность оперативного подключения, сообщил Виталий Кличко.