"Киев-Баскет" подписал трио украинских форвардов

В ряды "пчел" перебрались три форварда с украинскими паспортами – Вадим Заплотинский, Игорь Дубоненко и Назарий Кисильчук. Дуэт первым в предыдущие сезоны защищал цвета "Николаева".

Заплотинский провел за "корабелов" два сезона, отыграв более 50 матчей в Суперлиге. Тем временем Дубоненко был среди лидеров николаевцев, набирая в сезоне 2021/22 в среднем 5,4 очка и производил 1,4 подбора. Кисильчук же выступал на уровне Высшей лиги, где защищал цвета "Тернополя", "Кривбасса" и "Хмельницкого".

Накануне "Киев-Баскет" объявил о подписании трех украинских исполнителей – защитника Базылева, форварда Мусиенко и центрового Юрченко. Все новички были представлены после назначения Владимира Холопова новым главным тренером команды.

"Пчелы" попали в список из 10-ти команд, планирующих сыграть в новом сезоне Суперлиги. Заявки клубов баскетбольная федерация будет принимать до 15 октября.