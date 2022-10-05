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"Київ-Баскет" підписав тріо українських форвардів

Фото: Ігор Дубоненко в складі "Миколаєва" (facebook.com/pressmbcmykolaiv)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Київ-Баскет" продовжив презентувати новачків перед прийдешнім сезоном української Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До лав "бджіл" перебралися три форварди з українськими паспортами – Вадим Заплотинський, Ігор Дубоненко та Назарій Кісільчук. Дует перших у попередні сезони захищав кольори "Миколаєва".

Заплотинський провів за "корабелів" два сезони, відігравши понад 50 матчів у Суперлізі. Тим часом Дубоненко був серед лідерів миколаївців, набираючи в сезоні 2021/22 у середньому 5,4 очок і робив 1,4 підбирання. Натомість Кісільчук виступав на рівні Вищої ліги, де захищав кольори "Тернополя", "Кривбаса" та "Хмельницького".

Напередодні "Київ-Баскет" оголосив про підписання трьох українських виконавців – оборонця Базилєва, форварда Мусієнка та центрового Юрченка. Усі новачки були презентовані після призначення Володимира Холопова новим головним тренером команди.

"Бджоли" потрапили в перелік із 10-ти команд, які планують зіграти в новому сезоні Суперліги. Заявки клубів баскетбольна федерація прийматиме до 15 жовтня.

До слова, раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні.

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