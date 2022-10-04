ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Киев-Баскет" представил первых новичков команды

Новина українською →
Киев, Вторник 04 октября 2022 14:13
"Киев-Баскет" представил первых новичков команды Фото: Антон Мусиенко в составе "Харьковских Соколов" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Киев-Баскет" объявил о подписании трех украинских исполнителей перед стартом нового сезона в Суперлиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Скамьи пчел пополнили защитник Никита Базилев, форвард Антон Мусиенко и центровой Сергей Юрченко. Все они будут готовиться к сезону 2022/23 в составе "желто-черных".

Мусиенко – единственный из новичков выступал за "Киев-Баскет" раньше. На старте сезона 2019/20 он играл за киевлян под руководством Айнарса Багатскиса. Базилев прошлый сезон провел в столичном "Селф Мэйде" в Первой лиге, а 35-летний ветеран Юрченко отыграл в Высшей лиге за победителя турнира – "Старый Луцк".

Накануне американец Мерфи присоединился к тренерскому штабу "Киев-Баскета" перед грядущим сезоном. Вместо Багаткиса "пчел" будет тренировать бывший наставник женской команды Владимир Холопов.

"Киев-Баскет" вошел в перечень из 10-ти команд, планирующих сыграть в новом сезоне Суперлиги. Заявки клубов баскетбольная федерация будет принимать до 15 октября.

&quot;Киев-Баскет&quot; представил первых новичков команды

К слову, ранее столичный "Будивельник" определился с местом базирования в новом сезоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
Зеленский утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины