РФ ударила по Киеву нетипичными ракетами: Игнат раскрыл новую тактику оккупантов

В ночь на 24 января во время массированной атаки на Киев российские войска применили нетипичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22/Х-32, которые запускали со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев 24".

По его словам, по столице враг выпустил 12 таких ракет после переброски стратегической авиации ближе к границам Украины.

Что известно о ракетах Х-22

Х-22 - это тяжелые противокорабельные ракеты с боевой частью массой до 950 кг, которые изначально предназначались для поражения авианосных групп. Они могут нести различные типы боевых зарядов и являются одними из самых опасных в российском арсенале.

Всего с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 400 ракет типа Х-22/Х-32, из которых были сбиты только три. В то же время во время атаки в ночь на 24 января украинским защитникам неба удалось уничтожить девять таких ракет.

Массированный комбинированный удар РФ

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев и Харьков, в результате чего в обоих городах зафиксированы разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, для комбинированного удара по Украине враг применил 396 средств воздушного нападения, среди которых были две противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и 12 ракет Х-22/Х-32, запущенных из Брянской области РФ.

"Особенность этой атаки - привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины", - отметили в Воздушных силах.