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Киев на 80% готов к зиме: в КГГА рассказали, что уже сделано

15:29 18.09.2026 Пт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Киев на 80% готов к зиме: в КГГА рассказали, что уже сделано Киев готовится к зиме (фото: КГГА)
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В Киеве выполнили уже 80% запланированных работ, касающихся подготовки города к зиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева во время круглого стола "Энергетическая устойчивость громад Украины: готовность к зиме 2026/2027".

Как Киев готовится к зиме

Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, плановых ремонтах и ​​техническом обслуживании, создании запасов топлива и необходимого оборудования и тому подобное, отмечается в сообщении.

"Нам надо адаптироваться к другой реальности и ее рискам, научиться управлять новыми проектами и алгоритмами, которые обеспечивали бы энергетическую автономность", - рассказал Петр Пантелеев.

Например, в предыдущие годы Киев обеспечили генераторами как резервным питанием ключевые объекты водопроводного хозяйства. Впрочем, когда речь идет об обеспечении объектов мощностью от 9-10 МВт до 20 МВт, генераторы здесь не помогут. Надо фактически строить локальную электростанцию, отметили в КГГА.

"Именно поэтому планом энергостойкости для резервирования систем водоснабжения предусмотрено строительство дизель-генераторных установок", – пояснил Пантелеев.

Он уточнил, что три таких установки уже построили, остальные запланированные объекты будут завершены до конца года.

Оперативное реагирование

По словам первого заместителя Кличко, важной составляющей подготовки Киева к зиме этого года является усовершенствование и расширение планов оперативного реагирования, что обусловлено интенсивностью вражеских обстрелов.

В Киеве провели ряд тренировок по подготовке личного состава и координации между службами. Также разработаны алгоритмы помощи маломобильным группам и гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке.

"Кроме того, город формирует запасы продовольственных товаров, если потребуется организация питания. В частности, укрепляем и оптимизируем работу каналов коммуникации с киевлянами и многое другое", - рассказал Пантелеев.

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Он подчеркнул, что реагирование на потенциальные риски зимы 2026/27 не предполагает простых или универсальных решений, а требует комплексной тяжелой работы - технической, правовой, информационной и организационной.

"Это вызов для всех нас. И каждый на своем уровне - от владельца квартиры до центральных государственных органов - могут и должны готовиться на своем уровне, а также уметь объединять усилия", - подчеркнул Петр Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что общая стоимость плана устойчивости составляет 37 млрд грн. Ответственными за реализацию мер плана являются город и государство в пропорции 50/50. С учетом проектов, обусловленных исключительной спецификой столицы, доля Киева составляет 22 млрд. грн.

Также сообщалось, что Виталий Кличко встретился с представителями крупного бизнеса и договорился о сотрудничестве по вопросам подготовки Киева к зиме.

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