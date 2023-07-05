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Киевлянке объявили приговор за распространение работы ПВО

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Киев, Среда 05 июля 2023 17:58
Киевлянке объявили приговор за распространение работы ПВО Фото: киевлянке объявили приговор за распространение работы ПВО (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Иван Носальский

Суд объявил приговор киевлянке, которая в соцсетях распространяла работу систем противовоздушной обороны во время массированной атаки россиян 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об Инне Чернецкой.

Как отмечают в прокуратуре, женщина полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием.

"Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год", - сказано в сообщении прокуратуры.

Ракетный удар 16 мая

Напомним, 16 мая российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Киев при помощи ракет. Тогда четверо жителей разных районов столицы сняли и опубликовали в соцсетях работу противовоздушной обороны.

После этого кадры появились на российских интернет-ресурсах.

Стоит заметить, что подобные действия являются угрозой для наших защитников, поскольку они могут раскрыть местонахождение систем противовоздушной обороны, которые являются целью для оккупантов.

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