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Киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО

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Київ, Середа 05 липня 2023 17:58
Киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО Фото: киянці оголосили вирок за поширення роботи ППО (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Іван Носальський

Суд оголосив вирок киянці, яка у соцмережах поширювала роботу систем протиповітряної оборони під час масованої атаки росіян 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що йдеться про Інну Чернецьку.

Як зазначають у прокуратурі, жінка повністю визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

"Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ракетний удар 16 травня

Нагадаємо, 16 травня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Київ за допомогою ракет. Тоді четверо мешканців різних районів столиці зняли та опублікували в соцмережах роботу протиповітряної оборони.

Після цього кадри з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

Варто зауважити, що подібні дії є загрозою для наших захисників, оскільки вони можуть розкрити місцезнаходження систем протиповітряної оборони, які є цілями окупантів.

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