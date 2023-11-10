Киевлянин хотел продать данные о нефтяных месторождениях: ему вручили подозрение

По данным следствия, организация в которой работал фигурант инженером, выполняла сейсморазведочные работы по поиску нефтегазовых месторождений на территории Львовской области.

Мужчина, получив доступ к автоматизированной системе совершил несанкционированное копирование информации о местонахождении месторождений нефти для дальнейшей продажи такой информации.

Для этого он подыскал "потенциального клиента" и сообщил ему, что имеет информацию о 67 тысяч точек нефтегазовых месторождений на общую сумму более 3 миллионов долларов. Стоимость одной точки мужчина оценивал в 50 долларов.

Задержание правонарушителя

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали фигуранта "с поличным" во время передачи первого транша, а именно 37 тысяч долларов за 750 точек нефтегазовых месторождений.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он оказался - киевлянином, 1999 года рождения.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении нескольких преступлений. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ДБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

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