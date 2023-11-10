Киянин хотів продати дані про розташування нафтових родовищ: йому повідомили про підозру

За даними слідства, організація в якій працював фігурант інженером, виконувала сейсморозвідувальні роботи з пошуку нафтогазових родовищ на території Львівської області.

Чоловік, отримавши доступ до автоматизованої системи вчинив несанкціоноване копіювання інформації щодо місцезнаходження родовищ нафти для подальшого продажу такої інформації.

Для цього він підшукав "потенційного клієнта" та повідомив йому, що має інформацію щодо 67 тисяч точок нафтогазових родовищ на загальну суму понад 3 мільйони доларів. Вартість однієї точки чоловік оцінював у 50 доларів.

Затримання правопорушника

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час передачі першого траншу, а саме 37 тисяч доларів за 750 точок нафтогазових родовищ.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він виявився - киянином, 1999 року народження.

Нині слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кількох злочинів. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк.

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