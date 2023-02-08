ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 19:29
Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС Фото: киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Киева смогут узнать об отключении электроэнергии в своей очереди с помощью СМС-уведомлений на телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании-поставщика электроэнергии "Yasno" Сергея Коваленко.

По его словам, "Yasno" заключило договор с компанией мобильного оператора "lifecell", и теперь их пользователи имеют доступ к новой услуге.

"Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения", - написал Коваленко.

Для того чтобы подключить услугу необходимо набрать *277#, затем активировать сервис и указать группу отключения.

Коваленко отметил, что нововведение поможет узнать об отключении света даже в случае отсутствия доступа к интернету.

"Пока услуга работает только для Киева и только для лайфа, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города, где работает YASNO", - рассказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз в Украине пришлось перенести так называемые "дни без отключения света" после российских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла блекаут life:) График отключения света
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"