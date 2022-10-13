Большинство украинцев поддерживают дерусификацию городов и сел страны
Более половины украинцев (56,9%) поддерживают идею переименования улиц и площадей, связанных с РФ, Российской империей и Советским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
По данным опроса, только 17,9% украинцев негативно относятся к инициативам органов местной власти по переименованию топонимов, связанных с Россией. Безразлично относятся к дерусификации 17,2% респондентов, еще 8,0% заявили, что им безразлично.
Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года среди 2024 респондентов только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, в Украине запретят присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. В июле Верховная рада приняла в первом чтении изменения в закон "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
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