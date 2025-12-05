RU

Киевлянам показали графики отключения света на 6 декабря

Фото: в Киеве 6 декабря будут продолжаться отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В субботу, 6 декабря, в Киеве продолжат отключать свет по графикам. В течение суток его будут выключать максимум на 3,5 часа за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 18:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:00 до 18:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 14:00 до 18:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 09:00 до 10:30 и с 18:30 до 21:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 09:00 до 10:30 и с 18:30 до 21:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 07:00 до 10:30 и с 18:30 до 20:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 09:00 до 10:30 и с 18:30 до 22:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:00.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 6 декабря (t.me/dtek_ua)

 

Отключения света в Украине

Графики отключений света - вынужденная мера, которая применяется после ударов РФ по украинским энергетическим объектам. Минэнерго сообщило, что в стране были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

Напомним, оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Так, враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

В ночь на 5 декабря россияне атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. В частности, зафиксированы попадания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, почти 90% абонентов Черниговской области остались без света из-за системной аварии. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

