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Графики не действуют. В Киеве продолжаются экстренные отключения света

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Киев, Вторник 29 ноября 2022 08:14
Графики не действуют. В Киеве продолжаются экстренные отключения света Фото: в Киеве продолжаются экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве продолжают применять экстренные отключения электроэнергии во вторник, 29 ноября. Свет будут выключаться вне графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Отметим, что вчера без света находилось 55% абонентов в Киеве.

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Киев Электроэнергия відключеня світла
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