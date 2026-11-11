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Киевлян призвали подготовить павербанки и иметь дома запас воды

15:35 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Киевлян призвали подготовить павербанки и иметь дома запас воды Фото: киевлян призвали сделать запас воды (Getty Images)
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Киевлянам на фоне массированных вражеских обстрелов необходимо иметь дома павербанки и запас воды.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время телемарафона.

"Как вы поняли, нужно запас воды иметь все же дома. Питьевой и технической", - сказал он.

Кроме того, Пантелеев отметил, что еще одна инструкция для жителей столицы - наличие павербанков.

"Мы живем во время таких интенсивных обстрелов, которые несут в результате проблематику, с которой мы справляемся. Но в настоящее время необходимо все же потерпеть", - подчеркнул замглавы КГГА.

Напомним, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.

Отметим, что в случае полного блекаута метро Киева будет работать как укрытие. Кроме того, стало известно, почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва".

РБК-Украина также писало, что в Киевской области усилят режим светомаскировки. В ОВА отметили, что это должно усложнить действие российских средств воздушного нападения.

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