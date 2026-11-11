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Киян закликали підготувати павербанки і мати вдома запас води

15:35 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Киян закликали підготувати павербанки і мати вдома запас води Фото: киян закликали зробити запас води (Getty Images)
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Киянам на тлі масованих ворожих обстрілів необхідно мати вдома павербанки та запас води.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час телемарафону.

"Як ви зрозуміли, треба запас води мати все ж таки вдома. Питної і технічної", - сказав він.

Крім того, Пантелеєв зазначив, що ще однією інструкцією для мешканців столиці є наявність павербанків.

"Ми живемо в час таких інтенсивних обстрілів, які несуть як наслідок проблематику, з якою ми справляємося. Але на цей час необхідно все ж таки потерпіти", - підкреслив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.

Зазначимо, у разі повного блекауту метро Києва працюватиме як укриття. Крім того, стало відомо, чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва".

РБК-Україна також писало, що у Київській області посилять режим світломаскування. В ОВА зазначили, що це має ускладнити дію російських засобів повітряного нападу.

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