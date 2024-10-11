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На Киев надвигается туман: в КГГА дали советы водителям

Пятница 11 октября 2024 08:31
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На Киев надвигается туман: в КГГА дали советы водителям Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ближайший час ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Видимость при тумане будет составлять 200-500 метров.

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают водителей соблюдать основные правила безопасности во время движения в условиях тумана:

  • снижать скорость;
  • использовать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию между транспортными средствами;
  • при остановке включать аварийную сигнализацию;
  • избегать резких маневров.

Пешеходам также рекомендуют быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы повысить свою видимость для водителей в тумане и в темное время суток.

Первый уровень опасности по классификации Укргидрометцентра означает, что погодные условия могут представлять потенциальную угрозу для населения, инфраструктуры и природной среды. Это самый низкий уровень опасности среди всех существующих, но все равно требует повышенной осторожности.

Похолодание в Украине

11 октября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который приведет к дождям и существенному снижению температуры в западных областях.

Синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании и интенсивных дождях, которые ожидаются в Украине в ближайшие выходные.

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