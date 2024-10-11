На Киев надвигается туман: в КГГА дали советы водителям

В Киеве в ближайший час ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 11 октября.

Видимость при тумане будет составлять 200-500 метров.

Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают водителей соблюдать основные правила безопасности во время движения в условиях тумана:

снижать скорость;

использовать противотуманные фары вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию между транспортными средствами;

при остановке включать аварийную сигнализацию;

избегать резких маневров.

Пешеходам также рекомендуют быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы повысить свою видимость для водителей в тумане и в темное время суток.

Первый уровень опасности по классификации Укргидрометцентра означает, что погодные условия могут представлять потенциальную угрозу для населения, инфраструктуры и природной среды. Это самый низкий уровень опасности среди всех существующих, но все равно требует повышенной осторожности.