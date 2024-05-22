В Украине запустили приложение "ЭкоУгроза": там можно проверить уровень радиации и не только

В Украине запустили приложение, позволяющее проверить уровень радиации и качество воздуха. Более того, прямо в приложении можно будет сообщить о фактах экологических преступлений против окружающей среды.

На главной странице приложения вы сразу можете сообщать о фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых вы стали. Для удобства в приложении также доступна функция вызова экстренных служб.



В общей сложности приложение состоит из четырех основных блоков: главный экран -"Сообщить", "Дашборт", "Карта", "События".

Открыв вкладку "Дашборт", можно отследить какие-то воздух, уровень радиации и показатели воды в том городе, в котором вы находитесь.

На интерактивной карте Украины можно посмотреть:

данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения по всей стране;

актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами.

Вкладка "События" знакомит украинцев с новостями министерства, обращениями других пользователей и экологическими последствиями российской агрессии.

Загрузить приложение можно в GooglePlay или в AppStore.