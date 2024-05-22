В Украине запустили приложение "ЭкоУгроза": там можно проверить уровень радиации и не только
В Украине запустили приложение, позволяющее проверить уровень радиации и качество воздуха. Более того, прямо в приложении можно будет сообщить о фактах экологических преступлений против окружающей среды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
На главной странице приложения вы сразу можете сообщать о фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых вы стали. Для удобства в приложении также доступна функция вызова экстренных служб.
В общей сложности приложение состоит из четырех основных блоков: главный экран -"Сообщить", "Дашборт", "Карта", "События".
Открыв вкладку "Дашборт", можно отследить какие-то воздух, уровень радиации и показатели воды в том городе, в котором вы находитесь.
На интерактивной карте Украины можно посмотреть:
- данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения по всей стране;
- актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами.
Вкладка "События" знакомит украинцев с новостями министерства, обращениями других пользователей и экологическими последствиями российской агрессии.
Загрузить приложение можно в GooglePlay или в AppStore.
Напомним, что по состоянию на конец апреля российские кафиры нанесли ущерб окружающей среде Украины в размере более 2 трлн гривен.
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