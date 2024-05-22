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В Украине запустили приложение "ЭкоУгроза": там можно проверить уровень радиации и не только

Украина, Среда 22 мая 2024 20:17
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В Украине запустили приложение "ЭкоУгроза": там можно проверить уровень радиации и не только Фото: в Украине запустили приложение, позволяющее проверить уровень радиации и не только (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Украине запустили приложение, позволяющее проверить уровень радиации и качество воздуха. Более того, прямо в приложении можно будет сообщить о фактах экологических преступлений против окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

На главной странице приложения вы сразу можете сообщать о фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых вы стали. Для удобства в приложении также доступна функция вызова экстренных служб.
В Украине запустили приложение &quot;ЭкоУгроза&quot;: там можно проверить уровень радиации и не только

В общей сложности приложение состоит из четырех основных блоков: главный экран -"Сообщить", "Дашборт", "Карта", "События".

Открыв вкладку "Дашборт", можно отследить какие-то воздух, уровень радиации и показатели воды в том городе, в котором вы находитесь.

На интерактивной карте Украины можно посмотреть:

  • данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения по всей стране;
  • актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами.

Вкладка "События" знакомит украинцев с новостями министерства, обращениями других пользователей и экологическими последствиями российской агрессии.

Загрузить приложение можно в GooglePlay или в AppStore.

Напомним, что по состоянию на конец апреля российские кафиры нанесли ущерб окружающей среде Украины в размере более 2 трлн гривен.

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