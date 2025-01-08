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В Украину идет потепление: какой будет погода 9 января

Среда 08 января 2025 15:05
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В Украину идет потепление: какой будет погода 9 января Иллюстративное фото: какой будет погода 9 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. Однако уже на выходных возможно похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По ее данным, завтра температура воздуха в течение дня составит от +4 до +9 градусов, в западных областях и в южной части от +8 до +14 градусов.

Однако прохладнее будет завтра будет в северных областях, днем от +3 до +6 градусов.

Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный.

"Большую часть территории Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет местами небольшой дождь", - пишет Диденко.

В Киеве завтра будет сухо, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня составит от +3 до +5 градусов.

Диденко отметила, что 10-го января в Киеве потеплеет до +7 градусов. А вот 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает.

Подробнее о прогнозе на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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