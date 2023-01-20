Киевлян предупредили о плановом взрыве ночью: в каких районах

Ночью киевские саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы, а также Вышгородском районе Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Вышгородского района на реке образовался затор, вызвавший повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах. Чтобы решить эту проблему, в ночь с 20 на 21 января 2023 года саперы совершат подрыв ледового затора.
Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00.
"Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники", - говорится в сообщении КГГА.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.
Ранее мы писали, что в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.
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