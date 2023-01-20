Киевлян предупредили о плановом взрыве ночью: в каких районах

Ночью киевские саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы, а также Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Вышгородского района на реке образовался затор, вызвавший повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах. Чтобы решить эту проблему, в ночь с 20 на 21 января 2023 года саперы совершат подрыв ледового затора. Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00. "Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники", - говорится в сообщении КГГА.