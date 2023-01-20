RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупредили о плановом взрыве ночью: в каких районах

Фото: ледовые заторы на Десне подорвут взрывчаткой (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Ночью киевские саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы, а также Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Вышгородского района на реке образовался затор, вызвавший повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах. Чтобы решить эту проблему, в ночь с 20 на 21 января 2023 года саперы совершат подрыв ледового затора.

Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00.

"Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники", - говорится в сообщении КГГА.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев