Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)

По словам Ермака, во время удара повреждения получил пассажирский поезд "Одесса-Запорожье".

"Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - добавил он.

Как рассказывает "Укрзализныця" (УЗ), жертв среди пассажиров и работников поезда №52 - нет. Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

"Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - добавляет УЗ.