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Как выглядит поврежденный поезд после атаки РФ по Днепру (видео)

Иллюстративное фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, сегодня, 24 июня, нанесли баллистический удар по Днепру. Во время обстрела был поврежден пассажирский поезд "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время удара повреждения получил пассажирский поезд "Одесса-Запорожье".

"Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - добавил он.

Как рассказывает "Укрзализныця" (УЗ), жертв среди пассажиров и работников поезда №52 - нет. Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

"Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - добавляет УЗ.

 

Обстрел Днепра 24 июня

Сегодня террористы атаковали баллистикой Днепр, в результате чего повреждения получили:

  • поезд "Одесса-Запорожье";
  • 14 школ, общежитие, гимназия;
  • больница и поликлиника;
  • админздание;
  • частный сектор.

Также сообщают о погибших и раненых.

Из-за атаки внесены временные изменения в работу общественного транспорта.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

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УкрзализныцяДнепропетровская область