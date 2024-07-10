В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках: рейтинг от НБУ

Валюта вкладов и ставки

По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.

Данные НБУ свидетельствуют, что процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в мае 2024 года банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, то по валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.

Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что сводит на нет разницу в ставках.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 475,1 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 196,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,4 млн вкладчиков, сума - 91,5 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,8 млн, сума - 71,5 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,4 млрд гривен.