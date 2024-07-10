RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках: рейтинг от НБУ

Фото: Рейтинг банков по вкладам возглавляют госбанки (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2024 года хранилось 1 трлн 266 млрд гривен. Более трети вкладов (35,6%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Валюта вкладов и ставки

По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.

Данные НБУ свидетельствуют, что процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в мае 2024 года банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, то по валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.

Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что сводит на нет разницу в ставках.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 475,1 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 196,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,4 млн вкладчиков, сума - 91,5 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,8 млн, сума - 71,5 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,4 млрд гривен.

Напомним, ставки банков по депозитам для населения зависят в основном от ставки по депозитным сертификатам НБУ. Сейчас центробанк принимает деньги, собранные банками у населения, под 16,5% годовых.

Почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
БанкиНациональный банк Украины