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У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках: рейтинг від НБУ

Фото: Рейтинг банків за вкладами очолюють держбанки (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у травні 2024 року зберігалося 1 трлн 266 млрд. гривень. Понад третину вкладів (35,6%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Валюта вкладів та ставки

За даними НБУ, на 1 червня 2024 року в 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,3 млн вкладів громадян та ФОПів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У валюті було 10,1 млн вкладів на суму 451 млрд гривень.

Дані НБУ свідчать, що відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у травні 2024 року банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, то за валютними депозитами банки дають лише 1,0% річних.

Проте з початку року курс долара зріс приблизно на 8%, що зводить нанівець різницю у ставках.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 475,1 млрд гривень. Кількість вкладників – 24,2 млн.

На другому місці державний Ощадбанк – 12,9 млн вкладників, сума – 196,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк – 8,4 млн вкладників, сума – 91,5 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 2,8 млн, сума – 71,5 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,2 млн, сума – 58,4 млрд гривень.

Нагадаємо, ставки банків за депозитами для населення залежать в основному від ставки за депозитними сертифікатами НБУ. Наразі центробанк приймає гроші, зібрані банками у населення, під 16,5% річних.

Майже всі українські банки очікують на зниження вартості депозитів для населення.

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