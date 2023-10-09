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Какое отношение РФ имеет к действиям ХАМАС в Израиле: объяснение Spravdi

Фото: эксперты высказались о связи РФ с атакой боевиков ХАМАС на Израиль (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Россия заинтересована в глобальной дестабилизации ситуации на Ближнем востоке, что происходит после масштабного нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

Специалисты Центра объяснили, какое отношение может иметь Москва к действиям террористов ХАМАС в Израиле.

Как отмечается в публикации, ужасные акты насилия, совершаемые боевиками этой группировки на территории Израиля, с точностью повторяют поведение российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения в Украину - в частности в Буче, Ирпене и других городах.

"Масштаб операции ХАМАСа свидетельствует о ее спланированности и значительных организационных усилиях, ее реализация без привлечения мощных внешних сил является маловероятной. Однако соответствующий опыт и интерес в глобальной дестабилизации имеет РФ", - говорится в сообщении.

Также в Spravdi указали на "нескрываемое злорадство" российской пропаганды из-за трагических событий, с которыми столкнулся народ Израиля.

"Москва пытается "привязать" Украину к террористам, распространяя фейки о якобы использовании украинского оружия во время нападения на Израиль", - указывается в публикации.

При этом подобные лживые сообщения не имеют никаких подтверждений. В то же время боевики ХАМАСа используют экспортные варианты оружия российского производства, что четко зафиксировано на видеокадрах с мест и подтверждается сообщениями самих российских пропагандистов.

"Союзник России - Иран - поддержал террористов ХАМАС. Ось зла Москва - Тегеран - прямая угроза всему миру", - подчеркивают в Центре.

Также отмечается, что украинская сторона призывает Израиль к более тесной координации усилий с целью противодействия угрозе со стороны РФ.

"От этой угрозы сегодня уже не способны уберечь ни нейтралитет, ни дистанцирование израильских властей", - резюмируют в Центре.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине оружие.

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