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Який стосунок РФ має до дій ХАМАСу в Ізраїлі: пояснення Spravdi

Фото: експерти висловилися про зв'язок РФ із атакою бойовиків ХАМАС на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія зацікавлена у глобальній дестабілізації ситуації на Близькому сході, що відбувається після масштабного нападу угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Фахівці Центру пояснили, яке відношення може мати Москва до дій терористів ХАМАСу в Ізраїлі.

Як зазначається у публікації, жахливі акти насильства, які здійснюють бойовики цього угруповання на території Ізраїлю, з точністю повторюють поведінку російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення в Україну - зокрема в Бучі, Ірпені та інших містах.

"Масштаб операції ХАМАСу свідчить про її спланованість і значні організаційні зусилля, її реалізація без залучення потужних зовнішніх сил є малоймовірною. Натомість відповідний досвід та інтерес у глобальній дестабілізації має РФ", - йдеться у повідомленні.

Також у Spravdi вказали на "неприховану зловтіху" російської пропаганди через трагічні події, з якими зіткнувся народ Ізраїлю.

"Москва намагається "прив’язати" Україну до терористів, поширюючи фейки про нібито використання української зброї під час нападу на Ізраїль", - зазначається у публікації.

При цьому подібні брехливі повідомлення не мають жодних підтверджень. Водночас бойовики ХАМАС використовують експортні варіанти зброї російського виробництва, що чітко зафіксовано на відеокадрах з місць і підтверджується повідомленнями самих російських пропагандистів.

"Союзник Росії - Іран - підтримав терористів ХАМАС. Вісь зла Москва - Тегеран - пряма загроза всьому світу", - наголошують у Центрі.

Також відзначається, що українська сторона закликає Ізраїль до більш тісної координації зусиль з метою протидії загрозі РФ.

"Від цієї загрози сьогодні вже не здатні вберегти ні нейтралітет, ні дистанціювання ізраїльської влади", - резюмують у Центрі.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські окупанти передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні зброю.

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