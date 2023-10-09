Який стосунок РФ має до дій ХАМАСу в Ізраїлі: пояснення Spravdi

Фахівці Центру пояснили, яке відношення може мати Москва до дій терористів ХАМАСу в Ізраїлі.

Як зазначається у публікації, жахливі акти насильства, які здійснюють бойовики цього угруповання на території Ізраїлю, з точністю повторюють поведінку російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення в Україну - зокрема в Бучі, Ірпені та інших містах.

"Масштаб операції ХАМАСу свідчить про її спланованість і значні організаційні зусилля, її реалізація без залучення потужних зовнішніх сил є малоймовірною. Натомість відповідний досвід та інтерес у глобальній дестабілізації має РФ", - йдеться у повідомленні.

Також у Spravdi вказали на "неприховану зловтіху" російської пропаганди через трагічні події, з якими зіткнувся народ Ізраїлю.

"Москва намагається "прив’язати" Україну до терористів, поширюючи фейки про нібито використання української зброї під час нападу на Ізраїль", - зазначається у публікації.

При цьому подібні брехливі повідомлення не мають жодних підтверджень. Водночас бойовики ХАМАС використовують експортні варіанти зброї російського виробництва, що чітко зафіксовано на відеокадрах з місць і підтверджується повідомленнями самих російських пропагандистів.

"Союзник Росії - Іран - підтримав терористів ХАМАС. Вісь зла Москва - Тегеран - пряма загроза всьому світу", - наголошують у Центрі.

Також відзначається, що українська сторона закликає Ізраїль до більш тісної координації зусиль з метою протидії загрозі РФ.

"Від цієї загрози сьогодні вже не здатні вберегти ні нейтралітет, ні дистанціювання ізраїльської влади", - резюмують у Центрі.