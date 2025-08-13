Какой соус более калорийный и вредный: кетчуп или горчица?

Что содержится в кетчупе

По данным нутрициолога Людмилы Матишинец, в 100 г кетчупа содержится:

калорий - 86

белки - 1,5 г

жиры - 18,3 г

углеводы - 7 г

По информации FoodStruct, кетчуп содержит больше витаминов A, B2, C, E, тогда как горчица имеет больше селена, железа, клетчатки, марганца, витамина В1, фосфора и магния.

К тому же кетчуп содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, консерванты, красители и ароматизаторы. Однако он является одним из лучших источников ликопина - антиоксиданта, который может защищать от рака простаты.

Полезна ли горчица

Диетологи Тина Мариначчо в материале для New York Post рассказала, что горчица полезнее кетчупа, потому что она не содержит кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, как большинство кетчупов.

Классическая горчица имеет горчичные семена, уксус, соль и специи. Такой продукт обычно не содержит сахара, кроме "медовой горчицы", в которую могут добавить подсластители.

В 100 г горчицы содержится:

калорий - 192

белки - 6,7 г

жиры - 8,5 г

углеводы - 20,6 г.

Что полезнее

Самым полезным выбором, по мнению Мариначчо, будет горчица. Все потому, что горьковатый привкус мешает съесть много, что позволяет не превысить рекомендуемое количество натрия.

Выбирайте горчицу, которая содержит куркуму в составе. Куркумин создает ярко-желтый цвет горчицы, который еще и обладает противовоспалительными свойствами.

Однако, если вы переживаете за свою фигуру, то стоит выбирать кетчуп, ведь он менее калорийный.

Перед покупкой любого продукта, важно обращать внимание на состав. Кетчуп должен содержать минимум ингредиентов, среди которых на первом месте должны быть томаты или томатная паста. А в составе горчицы - горчичные семена (желтые, коричневые или черные), поскольку это основной ингредиент, который придает продукту характерный вкус и аромат.