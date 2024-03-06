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Для кого горчица очень полезна, а кому - может сильно навредить

Среда 06 марта 2024 16:02
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Для кого горчица очень полезна, а кому - может сильно навредить Что нужно знать о горчице (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Олег Швец

Горчица является одним из любимых соусов украинцев. Она не только усиливает вкус многих блюд, но и дает значительные преимущества здоровью. Но полезна она не для всех и даже способна повлечь за собой неприятные последствия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о горчице

"Горчица - популярная приправа, изготовленная из семян одноименного растения. Современная наука имеет подтверждение ее пользы для здоровья, начиная от снижения уровня сахара в крови до усиленной защиты от инфекций и болезней", - говорит диетолог.

Горчицу использовали как лечебное средство в традиционной медицине еще из древнегреческой и римской цивилизаций.

"Горчичный соус известен, начиная с III-IV века. Для его приготовления измельченные семена смешивали с уксусом, а позже с маслом и медом. С XIV в. Франция перебрала на себя лидерство в производстве горчицы, когда появилась знаменитая дижонская горчица", - рассказывает Швец.

Самый распространенный сегодня желто-коричневый горчичный соус появился только в начале ХХ ст. в США. Уровень остроты и крепости горчицы зависит от типа семян и жидкости, с которой готовят соус.

Горчица - источник витаминов и минералов

"Есть несколько десятков сортов растения горчицы, все они богаты питательными веществами. Листья содержат значительное количество кальция, меди и витаминов С, А и К, а семена являются прекрасным источником клетчатки, селена, магния и марганца. Листья горчицы можно есть сырыми или вареными, готовя как шпинат и добавляя в салаты, супы и рагу", - говорит врач.

Горчичная паста, пожалуй, самый популярный способ употребления в пищу горчицы. Эта низкокалорийная приправа - простой вариант добавить в пищу немного железа, кальция, селена и фосфора.

Содержит антиоксиданты

"Горчица содержит антиоксиданты и другие полезные растительные соединения, которые, как считают, помогают защитить организм от повреждений и болезней. Например, это хороший источник глюкозинолатов, группы серосодержащих соединений, содержащихся во всех крестоцветных овощах, включая брокколи, белокочанную капусту, брюссельскую капусту и горчицу", - отмечает Швец.

Глюкозинолаты активируются, когда листья или семена растения повреждаются - из-за жевания или разрезания. Считается, что они стимулируют защиту организма от болезней.

Горчица богата этими веществами:

  • изотиоцианаты - эти соединения являются производными глюкозинолатов, помогают предотвратить рост или распространение раковых клеток.
  • синигрин придает горчице острый вкус и специфический запах. Как считается, имеет противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые, противоопухолевые и ранозаживляющие свойства
  • каротиноиды, изорамнетин и кемпферол - результаты исследований связывают эти флавоноидные антиоксиданты с защитой от диабета 2 типа, заболеваний сердца и, возможно, даже некоторых видов рака

Способствует защите от определенных болезней

Научные исследования подтверждают определенные полезные эффекты для здоровья:

  • снижает уровень сахара в крови
  • защищает от псориатического воспаления
  • уменьшает симптомы контактного дерматита
  • обеспечивает защиту от инфекций
  • защищает от некоторых видов рака

"Несмотря на перспективные результаты, количество исследований, подтверждающих эти преимущества, остается небольшим. Большинство из них проводились in vitro или на животных с использованием экстрактов горчицы. Поэтому непонятно, будет ли потребление семян, листьев или горчичного соуса подобный эффект", - говорит врач.

Какие могут быть побочные эффекты от потребления горчицы

Употребление горчицы обычно считается безопасным для большинства людей. Потребление в больших количествах, которые, например, содержатся в экстрактах горчицы, может привести к боли в животе, диарее и воспалениям кишечника.

"Также случалось, когда у женщины развился контактный дерматит после того, как она наложила на кожу пластырь, содержащий семена горчицы", - предостерегает Швец.

Сырые семена и листья горчицы содержат значительное количество гойтрогенов. Эти соединения могут препятствовать нормальной работе щитовидной железы, гормоны которой отвечают за регуляцию метаболизма.

"Они вряд ли являются проблемой для людей с нормальной функцией щитовидной железы. Однако тем, у кого она нарушена, рекомендуют замочить или отварить семена и листья горчицы перед тем, как их есть или вообще ограничить их потребление", - советует диетолог.

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