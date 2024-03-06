Для кого горчица очень полезна, а кому - может сильно навредить
Горчица является одним из любимых соусов украинцев. Она не только усиливает вкус многих блюд, но и дает значительные преимущества здоровью. Но полезна она не для всех и даже способна повлечь за собой неприятные последствия.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
Что нужно знать о горчице
"Горчица - популярная приправа, изготовленная из семян одноименного растения. Современная наука имеет подтверждение ее пользы для здоровья, начиная от снижения уровня сахара в крови до усиленной защиты от инфекций и болезней", - говорит диетолог.
Горчицу использовали как лечебное средство в традиционной медицине еще из древнегреческой и римской цивилизаций.
"Горчичный соус известен, начиная с III-IV века. Для его приготовления измельченные семена смешивали с уксусом, а позже с маслом и медом. С XIV в. Франция перебрала на себя лидерство в производстве горчицы, когда появилась знаменитая дижонская горчица", - рассказывает Швец.
Самый распространенный сегодня желто-коричневый горчичный соус появился только в начале ХХ ст. в США. Уровень остроты и крепости горчицы зависит от типа семян и жидкости, с которой готовят соус.
Горчица - источник витаминов и минералов
"Есть несколько десятков сортов растения горчицы, все они богаты питательными веществами. Листья содержат значительное количество кальция, меди и витаминов С, А и К, а семена являются прекрасным источником клетчатки, селена, магния и марганца. Листья горчицы можно есть сырыми или вареными, готовя как шпинат и добавляя в салаты, супы и рагу", - говорит врач.
Горчичная паста, пожалуй, самый популярный способ употребления в пищу горчицы. Эта низкокалорийная приправа - простой вариант добавить в пищу немного железа, кальция, селена и фосфора.
Содержит антиоксиданты
"Горчица содержит антиоксиданты и другие полезные растительные соединения, которые, как считают, помогают защитить организм от повреждений и болезней. Например, это хороший источник глюкозинолатов, группы серосодержащих соединений, содержащихся во всех крестоцветных овощах, включая брокколи, белокочанную капусту, брюссельскую капусту и горчицу", - отмечает Швец.
Глюкозинолаты активируются, когда листья или семена растения повреждаются - из-за жевания или разрезания. Считается, что они стимулируют защиту организма от болезней.
Горчица богата этими веществами:
- изотиоцианаты - эти соединения являются производными глюкозинолатов, помогают предотвратить рост или распространение раковых клеток.
- синигрин придает горчице острый вкус и специфический запах. Как считается, имеет противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые, противоопухолевые и ранозаживляющие свойства
- каротиноиды, изорамнетин и кемпферол - результаты исследований связывают эти флавоноидные антиоксиданты с защитой от диабета 2 типа, заболеваний сердца и, возможно, даже некоторых видов рака
Способствует защите от определенных болезней
Научные исследования подтверждают определенные полезные эффекты для здоровья:
- снижает уровень сахара в крови
- защищает от псориатического воспаления
- уменьшает симптомы контактного дерматита
- обеспечивает защиту от инфекций
- защищает от некоторых видов рака
"Несмотря на перспективные результаты, количество исследований, подтверждающих эти преимущества, остается небольшим. Большинство из них проводились in vitro или на животных с использованием экстрактов горчицы. Поэтому непонятно, будет ли потребление семян, листьев или горчичного соуса подобный эффект", - говорит врач.
Какие могут быть побочные эффекты от потребления горчицы
Употребление горчицы обычно считается безопасным для большинства людей. Потребление в больших количествах, которые, например, содержатся в экстрактах горчицы, может привести к боли в животе, диарее и воспалениям кишечника.
"Также случалось, когда у женщины развился контактный дерматит после того, как она наложила на кожу пластырь, содержащий семена горчицы", - предостерегает Швец.
Сырые семена и листья горчицы содержат значительное количество гойтрогенов. Эти соединения могут препятствовать нормальной работе щитовидной железы, гормоны которой отвечают за регуляцию метаболизма.
"Они вряд ли являются проблемой для людей с нормальной функцией щитовидной железы. Однако тем, у кого она нарушена, рекомендуют замочить или отварить семена и листья горчицы перед тем, как их есть или вообще ограничить их потребление", - советует диетолог.
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