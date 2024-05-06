Какой российский газ может оказаться под санкциями ЕС: ответ еврокомиссара

"Этот пакет газовых законов (насчет СПГ - ред.), за который проголосовали в Европейском парламенте в прошлом месяце, он вступит в силу позже этого месяца и позволит ограничить доступ российских судов к поставкам энергоносителей в Европу", - рассказала Симсон.

Отметим, в апреле Европарламент одобрил ряд норм, которые делают возможным для стран Евросоюза запретить импорт российского СПГ.

Правительства стран Европы смогут приостановить допуск российских и белорусских экспортеров к тендерам для получения мощностей, которые позволяют поставлять газ и СПГ в Европу.