Який російський газ може опинитися під санкціями ЄС: відповідь єврокомісара

Європейський союз може запровадити санкції проти російського скрапленого газу (СПГ). Обмеження проти імпорту природного газу з РФ наразі не планують.
Про це після переговорів з міністром енергетики України Германом Галущенком заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає кореспондент РБК-Україна.
"Цей пакет газових законів (щодо СПГ - ред.), за який проголосували в Європейському парламенті минулого місяця, він набуде чинності пізніше цього місяця і дозволить обмежити доступ російських судів до постачання енергоносіїв до Європи", - розповіла Сімсон.
Зазначимо, у квітні Європарламент схвалив низку норм, які уможливлюють для країн Євросоюзу заборонити імпорт російського СПГ.
Уряди країн Європи зможуть призупинити допуск російських та білоруських експортерів до тендерів для отримання потужностей, які дозволяють постачати газ та СПГ до Європи.
Нагадаємо, торік частка російського газу в ЄС становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник становив близько 45%. Імпорт газу з Росії до ЄС знизився на 71% із 2021 року.
При цьому контракт на транзит російського газу через Україну, який підписали наприкінці 2019 року НАК "Нафтогаз України" та "Газпром", спливає 31 грудня поточного року.
Термін його дії теоретично може бути продовжено. Однак Україна вже категорично заявила про неможливість такого варіанта.
Більш детально про транзит - у матеріалі РБК-Україна.
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