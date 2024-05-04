Какой график работы банков на майские праздники: ответ НБУ

В первой половине мая в Украине будут отмечать несколько праздничных и памятных дней.

О том, как на праздники будут работать банки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Праздничные дни в мае:

1 мая (среда) – День труда;

5 мая (воскресенье) – Пасха;

8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как будут работать СЭП и банки в эти дни?

Как рассказали в Нацбанке, система электронных платежей уже больше года работает в режиме 24/7/365. Поэтому все банки, подключенные к системе, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Кроме того, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде.

В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Следовательно, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 1 мая, у Monobank произошел сбой в работе мобильного приложения.

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